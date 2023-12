Superbonus: Meloni, 'costato quanto tutta sanità, ma serviva per campagna elettorale'

Superbonus: Meloni, 'costato quanto tutta sanità, ma serviva per ...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Abbiamo fatto una legge di Bilancio espansiva nonostante una situazione drammatica ereditata dei conti pubblici soprattutto per il Superbonus, con qualcuno che faceva la campagna elettorale dicendo che si è potuto ristrutturare gratuitamente casa: quel gratuitamente ci ha lasciato un buco da 140 miliardi, quanto lo Stato spende in un anno per tutta la sanità". Così Giorgia Meloni dal palco di Atreju.

"Ci chiedono i soldi per la sanità" ma "sono stati utilizzati per ristrutturare meno del 4% del patrimonio immobiliare italiano, prevalentemente seconde case, case di pregio, perfino 6 castelli lasciando a ogni italiano un debito di 2 mila euro".