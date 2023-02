Superbonus: Misiani (Pd), 'no decisioni unilaterali, si faccia tavolo sui crediti'

Superbonus: Misiani (Pd), 'no decisioni unilaterali, si faccia tavolo su...

(Adnkronos) – "i fronte ad una situazione sempre più grave – 15 miliardi di crediti fiscali per i bonus edilizi incagliati, 90 mila cantieri in bilico, 25 mila imprese e decine di migliaia di posti di lavoro a rischio – la ventilata decisione del governo di bloccare tutte le cessioni di credito, a partire da quelle avviate da alcuni enti territoriali, rischia di mettere in ginocchio l’edilizia e causare pesanti ripercussioni economiche". Così su Facebook il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

"Il governo sospenda ogni decisione unilaterale e convochi tutte le parti interessate, discutendo insieme a loro quali interventi mettere in campo per affrontare l‘emergenza dei crediti incagliati e rilanciare la riqualificazione energetica delle abitazioni, un tema di primaria importanza alla luce delle decisioni che stanno maturando a livello europeo”.