Superbonus: Napoli (Az), 'giusto criticarlo, ma non diventi alibi'

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "È vero: il superbonus ha confiscato le politiche di bilancio di questo e dei governi che verranno. Attenzione, però, a trasformare il superbonus in un alibi per giustificare le scelte del governo. Più sono risicati i margini finanziari e più dovranno essere selettive le scelte del governo. I bonus fiscali hanno divorato quote importanti del nostro futuro, ma procedere con mance ed elargizioni e trascurare una questione sociale dirompente come la sanità al collasso non fa fare all’Italia un passo nella direzione giusta. Sì rimane sempre sull’orlo del baratro. Neppure è saggio confidare in una revisione indulgente delle regole del patto di stabilità o in un suo ulteriore rinvio. Con la scaramanzia non si governa una grande democrazia". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.