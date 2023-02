Superbonus: Napoli, 'Meloni si assuma responsabilità e non cerchi alibi'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "La storia per cui Giorgia Meloni è stata chiamata a riparare errori di altri non sta in piedi e comincia a mostrare la corda, si tratti del superbonus o del Pnrr. Il superbonus non è un frutto avvelenato, ha svolto la sua funzione nella fase più...

Roma, 19 feb.

(Adnkronos) – "La storia per cui Giorgia Meloni è stata chiamata a riparare errori di altri non sta in piedi e comincia a mostrare la corda, si tratti del superbonus o del Pnrr. Il superbonus non è un frutto avvelenato, ha svolto la sua funzione nella fase più critica della pandemia aiutando l’economia a non finire in stallo, ora, certamente, va superato. Non nei modi immaginati dalla presidente del Consiglio, ignorando cioè il vicolo cieco in cui rischiano di finire imprese, lavoratori e famiglie senza un paracadute".

Così Osvaldo Napoli di Azione.

"Lo stesso discorso vale per il Pnrr. La smetta Giorgia Meloni di sostenere che ha ereditato forti ritardi dal suo predecessore. Mario Draghi ha ottenuto a settembre la seconda tranche dei fondi europei, cosa resa possibile perché il suo governo aveva rispettato il crono-programma. Meloni deve assumersi le sue responsabilità e smetterla di cercare alibi. Se non sa governare la sua maggioranza è un problema serio, non tanto per lei quanto per l’Italia".