Superbonus: Nevi (Fi), 'garantire conti pubblici e tenuta settore edilizio'

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "L'approccio iniziale dei 5stelle al Superbonus si basava sull’impostazione ideologica di poter ristrutturare case gratuitamente a tutti. Tuttavia, fin dal governo Draghi, in cui eravamo in maggioranza, abbiamo cercato di correggere questa politica e abbiamo evitato così problemi più gravi oggi. Anche all'inizio di questa legislatura siamo intervenuti, concentrandoci su due obiettivi principali: garantire la stabilità finanziaria pubblica e proteggere il settore edilizio dalla crisi. Un crollo nel settore edilizio aggraverebbe la nostra situazione economica già complicata a causa dell'inflazione e degli aumenti dei tassi di interesse. Il nostro impegno storico nel settore edilizio rispecchia la nostra convinzione che il suo successo sia cruciale per l'economia nel suo complesso, per questo al tavolo di maggioranza chiederemo di mettere in sicurezza i conti pubblici e, allo stesso tempo, di adottare misure per sostenere il settore edilizio e prevenirne un possibile tracollo". Lo ha detto il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Tg2 Post.