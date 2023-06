Superbonus: Paita (Az-Iv), 'disastro per casse Stato, sconosciuta entità 'buco''

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “I bonus edilizi e il superbonus, voluto e difeso oltre ogni buonsenso dal Movimento 5 stelle, si dimostrano sempre di più un disastro per le casse dello Stato e un attacco alla legalità. Non passa giorno senza che la Guardia di finanza scopra una nuov...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “I bonus edilizi e il superbonus, voluto e difeso oltre ogni buonsenso dal Movimento 5 stelle, si dimostrano sempre di più un disastro per le casse dello Stato e un attacco alla legalità. Non passa giorno senza che la Guardia di finanza scopra una nuova truffa, come quella di oggi a Venezia per 9,5 milioni di euro”. Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita.

“Le parole del procuratore antimafia Melillo oggi in commissione sono durissime: ‘Ancora non sappiamo quale sarà l’entità del buco per l’uso criminale dei bonus edilizi’, ‘ciò che è accaduto era facilmente prevedibile’, ‘si è rinunciato ad ogni anticorpo’. Un vero e proprio atto di accusa – aggiunge Paita – verso chi ancora ritiene che il superbonus abbia fatto crescere il pil, quando oggi Melillo ci spiega che non è chiaro quanto ci costerà”.