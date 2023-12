Superbonus: Patuanelli (M5s), 'prima no poi sì, dilettanti allo sbaraglio'

Superbonus: Patuanelli (M5s), 'prima no poi sì, dilettanti allo s...

Roma, 17 dic (Adnkronos) – "Prima no. Poi sì. Poi è Chernobyl. Prima è la più grande truffa. Poi lo votano. Poi dicono colpa dei 5S. Poi lo bloccano. Ma prima se lo intestano. Dilettanti allo sbaraglio e imbroglioni, ma dal 70% in giù. Superbonus”. Lo scrive in un post su X Stefano Patuanelli, presidente dei senatori M5S.