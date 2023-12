Superbonus: Roggiani (Pd), 'governo ascolti appello tessuto produttivo lombardo'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Il governo ascolti il territorio lombardo e inserisca in manovra la proroga dei termini per il bonus sul 110% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro". Così la deputata del Pd Silvia Roggiani, segretaria regionale della Lombardia, sull'app...

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – "Il governo ascolti il territorio lombardo e inserisca in manovra la proroga dei termini per il bonus sul 110% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro". Così la deputata del Pd Silvia Roggiani, segretaria regionale della Lombardia, sull'appello promosso da sindacati e categorie produttive e al quale ha aderito il Comune di Milano, per chiederne la proroga della scadenza.

"Oltre al Partito democratico -spiega Roggiani- questo intervento è richiesto a gran voce da associazioni, sindacati e da tutto il tessuto produttivo della Lombardia. Si tratta di una misura necessaria per andare incontro alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, che chiedono una proroga per permettere l'ultimazione dei lavori. Il Partito Democratico ha presentato in Senato emendamenti specifici che mirano a una conclusione della norma del superbonus salvaguardando anche le situazioni in avanzato stato di lavori. Gli stessi presentati alla Camera al Decreto Anticipi sono stati respinti dalla destra. Il governo -conclude la segretaria dem- non può continuare a ignorare questa richiesta di buon senso".