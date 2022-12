Superbonus, salta la proroga: cosa cambia

Per il Superbonus salta la proroga ed ecco cosa cambia e perché “l’annuncio” del ministro Giorgetti che rimette in discussione i termini di accesso.

Il dato empirico è che è saltata la proroga del superbonus al 31 dicembre 2022. Che significa? Che adesso la scadenza per chiedere l’incentivo alle ristrutturazioni al 110% resterà fissata al 25 novembre. Ci sono ovviamente degli affetti a contare che il titolare dell’Economia ha detto che probabilmente finirà in legge di bilancio. Today spiega che fonti del ministero dell’Economia hanno confermato che la proroga è saltata come “peraltro previsto dal decreto aiuti quater”.

Superbonus, salta la proroga

Quale era stata l’ipotesi fino a poche ore fa? Concedere la proroga fino a fine anno in corso per presentare la Cilas (la comunicazione inizio lavori asseverata superbonus) “ai soli condomini che avessero già deliberato i lavori entro quella data”. Poi però si sarebbe deciso di non modificare la norma. Ma cosa sarebbe successo con la dilazione dei termini per la presentazione delle Cilas?

Un problema di accesso e di aliquote

Che chi presentava la comunicazione di inizio lavori nei tempi stabiliti poteva accedere all’aliquota del 110% anche nel 2023. Invece con il decreto aiuti quater il nuovo governo ha rimodulato la detrazione sul superbonus portandola dal 110 al 90%. L’incentivo è stato invece prorogato per i proprietari di immobili unifamiliari (che dal 2023 sarebbero rimasti esclusi), a condizione che si tratti di prima casa.