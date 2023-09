Superbonus: Santillo (M5s), 'Enea e Upb smentiscono balla di misura per ricchi'

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Le macroscopiche balle dell’esecutivo Meloni sul Superbonus, diffuse nel tentativo di celare il drastico peggioramento del quadro economico in un anno di governo, vengono smentite continuamente da fatti certificati. I dati forniti oggi da Enea in audizione alla Camera, in commissione Ambiente, continuano a smontare l’eclatante bugia secondo cui la misura avrebbe privilegiato solo i più ricchi. Falso. Secondo il commento di Enea, infatti, il Superbonus ‘non risulta nemmeno in stretta relazione al reddito pro capite; infatti, a parte la Lombardia che è la prima in valore per numero di interventi e con alto reddito pro capite, ad esempio il Trentino, la Valle d’Aosta, le Marche e il Friuli Venezia Giulia non hanno avuto a parità di reddito altrettanti interventi’". Lo comunica in una nota Agostino Santillo, vicepresidente del Movimento 5 stelle alla Camera.

"Prima di Enea era stato l’Upb, in audizione in commissione Bilancio alla Camera lo scorso 16 marzo, a dire che ‘il Superbonus ha avuto un impatto meno regressivo rispetto agli inventivi erogati in precedenza e ha consentito una maggior fruizione da parte delle aree meno ricche del Paese’ – precisa -. Insomma, la narrazione di un Superbonus ‘roba da ricchi’ è una panzana". "Enea smentisce chiaramente anche la balla dei costi: gli aumenti per costo medio, assolutamente fisiologici per il periodo, ammontano al 12% per i condomini, al 5% per gli edifici unifamiliari e all’1,5% per le unità funzionalmente indipendenti. Altro che costi triplicati o quadruplicati. Le bugie hanno le gambe corte e provare a mistificare la realtà non aiuterà questo governo a salvare il Paese dal baratro economico nel quale ci sta conducendo", conclude Santillo.