Superbonus: Schlein, 'dopo aver fatto danno, hanno fatto pasticcio'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Io non so se abbiano sciolto nodo sul Superbonus, forse quello delle divisioni all'interno della maggioranza… Ma al danno enorme che hanno fatto a famiglie e imprese ora si aggiunge anche la beffa di discriminare le persone all'interno di uno stesso condominio. Dopo aver fatto il danno, hanno fatto un pasticcio. Non è questa la soluzione". Così Elly Schlein a Tagadà su La7.