Superbonus: Silvestri, 'Tajani imbarazzato e imbarazzante'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Comprendiamo l’imbarazzo di Forza Italia nel ritrovarsi in un governo che mette sul lastrico 40 mila imprese e colpisce una misura che ha creato oltre 900 mila posti di lavoro, ma dare la responsabilità di quanto accaduto al Movimento 5 Stelle è...

Roma, 17 feb.

(Adnkronos) – “Comprendiamo l’imbarazzo di Forza Italia nel ritrovarsi in un governo che mette sul lastrico 40 mila imprese e colpisce una misura che ha creato oltre 900 mila posti di lavoro, ma dare la responsabilità di quanto accaduto al Movimento 5 Stelle è oggettivamente ridicolo”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Ricordiamo a Tajani, vittima di un balbettio imbarazzante, che oltre al suo partito, anche il Presidente del Consiglio aveva sostenuto il superbonus con un tweet pubblicato una settimana prima del voto nazionale.

Dopo le promesse fatte sugli aiuti per contrastare il caro carburante, ora l’esecutivo Meloni fa un’altra inversione a U. Tra l’altro subito dopo le elezioni regionali, dimostrando una spregiudicatezza politica finalizzata a non perdere consenso che mette totalmente in secondo piano i bisogni di imprese e lavoratori. Tajani sa perfettamente che le responsabilità di quanto accaduto sono tutte del governo di cui fa parte, è ora se che ne faccia carico davanti al Paese”, conclude.