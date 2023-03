Superbonus: Tajani, 'regole scritte male, stiamo cercando di correre ai ripari'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Con il superbonus sono stati aperti i rubinetti e abbiamo visto che i soldi andavano all’estero invece che all’edilizia. Le regole erano state scritte male, stiamo cercando di correre ai ripari". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’Auditorium della Conciliazione di Roma, per i 75 anni della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (Confapi).

"Riguardo l’accesso al credito – ha aggiunto – è necessaria più prudenza, tenendo conto che le cause dell’inflazione in Europa non sono le stesse che negli Usa. Non è ineluttabile un continuo aumento del costo del denaro, significa tarpare le ali alle imprese e danneggiare le famiglie”.