Superbonus: Tajani, 'serve buon senso, prolungare termini milleproroghe'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Facciamo una discussione di buon senso: è vero che molti imbroglioni hanno frodato lo Stato, prendendo e portando all'estero i soldi del super bonus, ma ci sono tanti italiani onesti che lo hanno utilizzato per mettere a posto il condominio dove abitano. Se queste persone oneste hanno quasi finito di fare i lavori, perché non aiutarli a concluderli. Parliamo di lavori fatti quasi al 70 per cento. Il buon senso serve, altrimenti diamo un colpo alle aziende e alle famiglie che hanno rispettato le regole. Aiutiamoli per un mese o due a concludere i loro lavori. Mi auguro di convincere i miei alleati inserendo magari una norma transitoria che permetta di prolungare i termini del milleproroghe". Lo ha detto al Tg2 Post il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.