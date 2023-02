Superbonus: Verducci (Pd), 'decreto governo provoca catastrofe sociale'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "È gravissimo l'atto del Governo che con un decreto-legge cancella lo sconto in fattura per le imprese e la cessione dei crediti di imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Gli effetti possono provocare una catastrofe sociale ed economic...

Roma, 17 feb.

(Adnkronos) – "È gravissimo l'atto del Governo che con un decreto-legge cancella lo sconto in fattura per le imprese e la cessione dei crediti di imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Gli effetti possono provocare una catastrofe sociale ed economica. È una misura improvvisa che blocca oltre 100mila cantieri con effetti devastanti per migliaia e migliaia di imprese. Un atto irresponsabile che mette in difficoltà migliaia di famiglie, che rischiano di perdere tutto quello che hanno investito, e che mette a rischio migliaia di posti di lavoro nella filiera dell'edilizia".

Così in una nota il senatore Pd Francesco Verducci.

"È un atto pesantissimo nei confronti di chi fa impresa e nei confronti delle famiglie che hanno riposto fiducia nello Stato. È un settore che ha bisogno di stabilità e programmazione, non si possono stravolgere le norme in continuazione e da un giorno all'altro. Imprese e famiglie hanno programmato investimenti ingenti e servono soluzioni equilibrate. Il governo ritiri questo atto, convochi le parti sociali e le autonomie locali per un intervento condiviso, e intervenga in maniera urgente per abbattere i costi di energia e materie prime", conclude l'esponente dem.