Supercoppa, quanto ha guadagnato Fabrizio Corona con la sua scommessa?

Fabrizio Corona si è esibito in una vera e propria profezia prima del match di Supercoppa tra Inter e Juventus: il guadagno della scommessa.

Fabrizio Corona si è esibito in una vera e propria profezia prima del match di Supercoppa tra Inter e Juventus: il guadagno della scommessa.

Mercoledì 12 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è andata in scena la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus.

Alle due squadre non sono bastati i 90 minuti, ma a sancire campioni i neroazzurri sono stati i tempi supplementari, con un gol all’ultimo secondo del cileno Alexis Sanchez.

Una partita spettacolare, che nasconde un retroscena molto curioso: circa un’ora prima del fischio d’inizio Fabrizio Corona ha fatto una diretta Instagram in cui ha parlato della partita – da tifoso interista qual è – e ha voluto lanciare un pronostico.

Il pronostico ha quasi del profetico: «Uno a zero per la Juve, pareggio dell’Inter. All’ultimo minuto dei tempi supplementari facciamo il 2 a 1».

Si è trattato esattamente di quanto successo durante la finale. Il fotografo di vip ha poi confessato di aver anche scommesso su quanto profetizzando in live:

Una profezia da 500mila euro. A confermarlo è stato il famoso tipster “Profreggio”, molto famoso sui social, che ha scommesso proprio insieme a Corona:

«Diamo spesso dei consigli sui pronostici delle partite, ma durante la diretta di ieri non programmata è stato Fabrizio a voler fare un’ipotesi. Abbiamo scommesso insieme e la cosa più incredibile è che lui ha addirittura indovinato l’ordine temporale degli eventi che sarebbero successi durante la partita. Abbiamo giocato l’1-1, risultato esatto che era quotato a 7, e l’Inter vincente ai supplementari che era quotato a 9. Abbiamo giocato 10 volte, la vincita massima per ogni volta è entro i 50 mila. Per una vincita totale di 496 mila euro. La previsione era dettagliatissima, non tutto può essere giocabile altrimenti saremmo diventati milionari».