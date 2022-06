Grandi soddisfazioni in vista per ben due fortunati che nel concorso n. 77 del 28 giugno hanno vinto oltre 100 mila euro. Del "6" non c'è traccia.

Se del “6” da oltre un anno a questa parte, non c’è traccia, le cifre da sogno non tardano ad arrivare. Nel concorso n. 77 del SuperEnalotto di martedì 28 giugno sono stati realizzati due “5” del valore di 113.105,97 euro ciascuno.

Realizzati anche tre “4 stella” dell’importo di 36.113 euro a testa.