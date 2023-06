SuperEnalotto 10 giugno, centrato il terzo 6 del 2023: ecco quanto vale

Incredibile cosa è successo nel concorso n. 69 di sabato 10 giugno, la stessa sera in cui milioni di spettatori da tutto il mondo stanno assistendo alla finalissima di Champions League. Un fortunato o una fortunata ha centrato il 6 che vale € 42.590.153,89. In virtù di questa importante vincita, il jackpot ripartirà dal prossimo concorso da una base di 11,3 milioni di euro.

Superenalotto 10 giugno, tutti i numeri e le quote

Questa la combinazione vincente estratta:

8 – 30 – 33 – 40 – 64 – 78 ; Numero Jolly: Numero Jolly: 42 ; Superstar: 59.

Di seguito invece le relative quote:

punti 6: 1 € 42.590.153,89

1 € 42.590.153,89 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 6 € 41.642,20

6 € 41.642,20 punti 4: 588 € 433,78

588 € 433,78 punti 3: 26.047 € 29,43

26.047 € 29,43 punti 2: 430.324 € 5,52

Dove è stata raggiunta la vincita

Stando a quanto riporta Agipronews, il 6 è stato centrato a Teramo, presso il punto di via Statale 80. L’ultimo jackpot in ordine di tempo è stato raggiunto lo scorso 25 marzo 2023. In quella occasione erano stati portati a casa ben 73,8 milioni di euro, mentre qualche settimana prima, il 16 febbraio era stata sbancata una vincita del valore di 371,1 milioni di euro attraverso la Bacheca dei Sistemi. Ciò ha fatto sì che in quella occasione i beneficiari furono addirittura 90. A partire dal 1997, anno di nascita del SuperEnalotto sono state 128 le vincite raggiunte in totale.

Ricapitoliamo quali sono le dieci più alte nella storia del gioco