Se da un lato del "6" non ce n'è ancora l'ombra, dall'altro non sono mancate le emozioni. Sono stati infatti cntrati due "5": il montepremi è da sogno.

Nel concorso n.

148 di lunedì 12 dicembre ci sono state grandi soddisfazioni sul fronte del SuperEnalotto. Sono stati infatti centrati due “5” del valore di € 109.730,91 a testa. Il “6” manca per l’ennesima volta. L’ultimo jackpot sbancato in ordine di tempo è stato raggiunto il 22 maggio del 2021 a Montappone in provincia di Fermo dove sono stati vinti oltre 156 milioni di euro.

SuperEnalotto 12 dicembre, tutti i numeri e le quote

Di seguito scopriamo quali sono i numeri vincenti di questa edizione:

86 – 51 – 33 – 54 – 16 – 68 ; Numero Jolly: 42 ; Numero Superstar: 82

Queste invece le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 2 € 109.730,91

2 € 109.730,91 punti 4: 603 € 372,45

603 € 372,45 punti 3: 21.761 € 30,97

21.761 € 30,97 punti 2: 344.091 € 6,07

Il jackpot non smette di salire

Stando a quanto riporta Agipronews, ad essere baciati dalla fortuna in questo primo e straordinario concorso della settimana, sono stati il punto vendita Sisal di via Zanelli di Brescia e il punto vendita Sisal di Piazza Giovanni Miele 4 di Roccarainola (Napoli). Non è l’unico premio ella serata. C’è stato infatti un “4 stella” del valore di 37.245 euro. Non ultimo, va segnalato che la scalata al jackpot non accenna a fermarsi: il jackpot infatti ha toccato ormai quota 326,3 milioni di euro.

A questo punto ci si chiede: fino a che punto il montepremi potrà ancora salirde?