SuperEnalotto 13 ottobre, vincita importante per quattro fortunati grazie al “5”

È festa per i fortunati che in questo concorso del SuperEnalotto di giovedì 13 ottobre hanno realizzato il "5": ecco quanto hanno vinto.

Se da una parte il “6” tarda ad arrivare, dall’altra parte si continua a festeggiare con il SuperEnalotto. Nel concorso n. 123 di giovedì 13 ottobre sono state realizzate quattro vincite del valore di 65.217,57 euro. Sono stati inoltre centrati anche quattro “4stella” da 38.693 euro a testa.

SuperEnalotto 13 ottobre: tutti i numeri e le quote

Scopriamo di seguito quali sono i numeri vincenti estratti:

4 – 20 – 64 – 65 – 69 – 79 ; Numero Jolly: 81 ; Numero Superstar: 20 ; Jackpot: 287.700.000€

Di seguito invece le quote:

Punti 6: nessuno

nessuno Punti 5+1: nessuno

nessuno Punti 5: 4 da € 65.217,57

4 da € 65.217,57 Punti 4: 688 da € 386,93

688 da € 386,93 Punti 3: 30.236 da € 26,47

30.236 da € 26,47 Punti 2: 489.818 da € 5,07

Eurojackpot: ritirati a Trento oltre 146mila euro

Nel frattempo va segnalato che un vincitore proveniente dalla provincia di Trento ha ritirato una vincita di 146.225,70 euro realizzata lo scorso 16 settembre grazie al 5+0. Stando a quanto riporta Agipronews, il fortunato è attualmente un pensionato e ha trascorso tutta una vita a lavorare in macelleria. Eppure – ha anche raccontato – la vincita all’Eurojackpot è arrivata quasi per caso: “Non pensavo a nulla, non avevo progetti particolari in mente”.

Cosa farà con il denaro? L’uomo non ha dubbi: aiuterà i suoi figli possano sistemarsi economicamente in modo sereno.