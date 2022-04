SuperEnalotto 16 aprile, a Corneliano D’Alba (Cuneo) centrato un “5+1”: ecco quanto è stato vinto

Incredibile regalo di Pasqua per un fortunato di Corneliano D'Alba (Cuneo) che ha centrato nel concorso n. 46 del SuperEnalotto il "5+1": quanto vince.

Le belle sorprese non finiscono, nemmeno a Pasqua. Nel concorso n. 46 del SuperEnalotto di sabato 16 aprile un fortunato di Corneliano D’Alba ha centrato un “5+1” del valore di 793.221,70 euro. Stando a quanto riporta Agipronews, questo premio da capogiro è stato vinto presso il punto vendita Tabacchi Edicola Gallo Emanuele in Piazza Cottolengo 47 con una scheda 5 Pannelli.

Per l’ennesima volta non è stato raggiunto il “6”. Il Jackpot è arrivato a 189,8 milioni di euro.

SuperEnalotto 16 aprile, tutti i numeri e le quote del concorso n. 46

Di seguito vediamo qual è stata la combinazione vincente estratta:

69 – 25 – 77 – 7 – 76 – 21 ; Numero Jolly: 70 ; Numero Superstar: 74

Queste sono invece le quote diffuse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 1 € 793.221,70

1 € 793.221,70 punti 5: 10 € 25.627,17

10 € 25.627,17 punti 4: 1.042 € 249,54

1.042 € 249,54 punti 3: 39.502 € 19,86

39.502 € 19,86 punti 2: 551.555 € 5,00

Le altre vincite della serata

Oltre al “5+1” si segnalano in questa serata di sabato 16 aprile anche ben dieci “5” che hanno permesso ai fortunati di mettere le mani su 25.627,17 euro a testa. Premio sostanzioso anche per altre due persone che centrato il “4 stella” vincendo ciascuno 24.954 euro. Ricordiamo che l’attenzione sul Jackpot in questa particolare fase rimane altissima: con l’importo di 189,8 milioni di euro è il secondo montepremi più alto di sempre dietro solo alla vincita di oltre 209 milioni di euro raggiunta a Lodi il 13 agosto 2019 e attualmente il record assoluto nella storia del SuperEnalotto.

L’ultimo “6” del valore di 156milioni di euro è stato raggiunto il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).