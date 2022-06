SuperEnalotto 16 giugno: vinti oltre 70mila euro, ma niente da fare per il “6”

Mentre il "6" tarda ad arrivare, nel concorso n. 72 del SuperEnalotto del 16 giugno ci sono state grandi soddisfazioni. Tre fortunati hanno realizzato il "5".

Il concorso n. 72 del SuperEnalotto di giovedì 16 giugno ha regalato grandi soddisfazioni a ben tre fortunati che hanno portato a casa grazie al “5” 73.729,64 euro ciascuno. Si segnalano inoltre anche tre “4 stella” del valore di 43.135 euro.

Ancora nessun “6” all’orizzonte.

SuperEnalotto 16 giugno, tutti i numeri e le quote del concorso n. 72

Vediamo di seguito qual è la combinazione vincente estratta nel concorso di giovedì 16 giugno:

54 – 56 – 31 – 66 – 60 – 82 ; Numero Jolly: 29 ; Numero Superstar: 13

Queste invece sono le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 3 € 73.729,64

3 € 73.729,64 punti 4: 525 € 431,35

525 € 431,35 punti 3: 19.726 € 34,44

19.726 € 34,44 punti 2: 327.578 € 6,43

Il jackpot ha infranto ogni record

Nel frattempo cresce ad ogni concorso che passa l’attesa per il “6”. Il jackpot ha infatti raggiunto la cifra faraonica di 223,5 milioni di euro, una cifra questa che non è mai stata raggiunta nella storia del gioco. L’ultimo “6” ricordiamo che è stato realizzato a Montappone in provincia di Fermo il 22 maggio del 2021. La vincita più alta (finora) realizzata appartiene invece a Lodi dove i milioni vinti furono addirittura 209.

A questo punto ci si chiede: quanto tempo dovrà passare prima di vedere di nuovo il “6”? Solo il tempo saprà dirlo.