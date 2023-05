SuperEnalotto 16 maggio, centrati quattro "5" da oltre 50 mila euro. Nessun "6"

Ci sono ancora belle soddisfazioni nel Superenalotto. Nel concorso n. 58 di martedì 16 maggio sono stati realizzati quattro “5” del valore di 53.599,62 euro. La scalata al jackpot che ha ripreso qualche settimana fa non accenna a fermarsi, toccando quota 32,1 milioni di euro.

Estrazione del 16/05/2023 Concorso 58/2023 Combinazione Vincente 20,42,52,67,72,77 Numero jolly 82 Superstar 3 https://t.co/ESyX0osFte — SuperEnalotto Sisal (@Superenalotto) May 16, 2023

Superenalotto 16 maggio, tutti i numeri e le quote

Di seguito scopriamo qual è la combinazione vincente estratta nel concorso n. 58:

67 – 72 – 77 – 42 – 52 – 20; Numero Jolly 82; Numero Superstar: 3

Queste invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 4 € 53.599,62

4 € 53.599,62 punti 4: 660 € 413,24

660 € 413,24 punti 3: 23.729 € 29,99

23.729 € 29,99 punti 2: 366.380 € 5,57

Le altre vincite della serata

Oltre ai già citati “5” sono stati realizzati anche ben undici “4 stella” che hanno permesso ai vincitori di portare a casa la bellezza di 41.324 euro a testa. Ricordiamo che l’ultimo “6” in ordine di tempo risale allo scorso 25 marzo quando il fortunato era riuscito a vincere la cifra da capogiro di 73,8 milioni di euro attraverso una giocata online. Circa un mese prima, invece, era stato realizzato un altro “6” da 0ltre 371 milioni di euro, un record assoluto nella storia del gioco. Non è tutto. Anche nell’Eurojackpot ci sono state delle vincite degne di nota. Nel concorso n. 39 sempre del 16 maggio, in Italia è stato centrato un 4+2 da 5,560,90 euro, mentre sono stati oltre 4 in Europa i 5+0 da oltre 143.000 euro.