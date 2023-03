Superenalotto 16 marzo, centrati quattro "5" : l'importo vinto

Si torna a festeggiare in questo concorso n. 32 del Superenalotto del 16 marzo. Si segnalano infatti ben quattro “5” del valore di 59.503,17 euro a testa. Il jackpot continua la sua scalata, arrivando a toccare 70,2 milioni di euro.

Superenalotto 16 marzo, tutti i numeri e le quote

Di seguito vediamo qual è la combinazione vincente del concorso del 16 marzo:

25 – 28 – 36 – 45 – 48 – 86 ; Numero Jolly: 50 ; Numero Superstar: 51

Queste invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 4 € 59.503,17

4 € 59.503,17 punti 4: 613 € 422,49

613 € 422,49 punti 3: 25.504 € 29,26

25.504 € 29,26 punti 2: 402.297 € 5,63

Dove sono state centrate le vincite

Stando a quanto riporta Agipronews, tra i comuni nei quali è stato segnato il “5” c’è Mirano, in provincia di Venezia. In particolare, ad essere baciato dalla fortuna è il punto vendita Tabaccheria di Via XX Settembre n. 14. A festeggiare anche la Puglia e precisamente Taranto dove il “5” è stato centrato nel punto vendita Simonetti Pietro in Via Umbria n. 186. C’è di più. Sono stati infatti addirittura sei i “4 stella” del valore di 42.249 euro a testa. Ricordiamo infine che l’ultimo “6” è stato messo a segno lo scorso 16 febbraio 2023. In quella occasione, una novantina di persone, grazie alla bacheca dei sistemi, si erano divise la cifra record di 371 milioni, record assoluto nella storia del gioco.