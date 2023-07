SuperEnalotto 18 luglio, “5+1” da sogno a Tricarico: ecco quanto è stato vinto

A Tricarico, in provincia di Matera è arrivata la festa. Nel concorso n. 87 del 18 luglio è stato centrato un “5+1” che vale 590.296,75 euro. Oltre a ciò, ci sono belle notizie anche per chi ha realizzato un “5” e un “4 stella”. Nulla di fatto per il “6” che è stato raggiunto per la terza volta lo scorso 10 giugno 2023. Di seguito la combinazione vincente: “45 – 65 – 52 – 22 – 60 – 49 ; Jolly: 23 ; SuperStar: 26.