SuperEnalotto 18 maggio, centrati due "5" da oltre 100 mila euro: dove si sta esultando

Ci sono belle notizie in arrivo per due città Italiane dove sono stati realizzati due “5” che hanno permesso ai fortunati di portare a casa 105.541,53 euro a testa. Anche questa volta non è stato realizzato nessun “6”. Il jackpot è cresciuto toccando quota 33,3 milioni di euro. Di seguito la combinazione vincente: 5 – 16 – 35 – 63 – 69 – 77 ; Numero Jolly 29, Numero Superstar: 3