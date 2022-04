SuperEnalotto 19 aprile, centrati due “5” da quasi 100mila euro: i comuni fortunati

Ancora vincite importanti nel SuperEnalotto. Nel concorso n. 47 di martedì 19 aprile sono stati centrati due “5”. Niente di fatto per il “6”.

Una serata fortunata in questo concorso n. 47 del SuperEnalotto di martedì 19 aprile. Sono stati infatti centrati due “5” del valore di 97.076,02 euro a testa. Stando a quanto riporta Agipronews le due vincite sono state raggiunte a Sanremo in provincia di Imperia e a Piazza Armerina in provincia di Enna.

Raggiunto anche un “4 stella” che ha permesso al vincitore di portare a casa 47.802 euro. L’ennesimo nulla di fatto per il “6” e il jackpot vola sempre più.

SuperEnalotto 19 aprile, tutti i numeri e le quote

Di seguito riportiamo la combinazione vincente estratta nel concorso n. 47:

32-41-63-71-76-89 ; Numero Jolly: 1 ; Numero SuperStar: 24

Queste invece le quote disponibili sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 2 € 97.076,02

2 € 97.076,02 punti 4: 414 € 478,02

414 € 478,02 punti 3: 16.538 € 36,00

16.538 € 36,00 punti 2: 268.993 € 6,87

Il jackpot potrebbe presto diventare il più alto di sempre?

Nel frattempo c’è sempre più fermento per ciò che riguarda il “6” che non arriva da maggio 2021 quando a Montappone in provincia di Fermo era stata vinta la somma principesca di oltre 156 milioni di euro. Eppure l’attesa in questo nuovo anno si è fatta, se possibile, ancora maggiore. Il jackpot ha raggiunto ormai quota 191 milioni di euro ed è attualmente il secondo più alto della storia del gioco dietro solo agli oltre 209 milioni di euro che erano stati vinti a Lodi il 13 agosto del 2019.

Il “6” potrebbe essere dietro l’angolo o il montepremi supererà questo fatidico muro? Solo il tempo ce lo saprà dire.