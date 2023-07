Per tre fortunati è stata una serata particolarmente speciale. Nel concorso n. 88 del SuperEnalotto di giovedì 20 luglio sono stati centrati tre “5” del valore di 62.144,58 euro. Nulla di fatto invece per il “6” che è stato raggiunto l’ultima volta lo scorso 10 giugno a Teramo. Il jackpot ha toccato quota 28,9 milioni di euro.

Superenalotto 20 luglio, tutti i numeri e le quote

Di seguito la combinazione vincente estratta nel concorso n. 88:

7 – 62 – 41 – 65 – 14 – 88 ; Numero Jolly: 39 ; Numero Superstar: 37

Queste invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 3 € 62.144,58

3 € 62.144,58 punti 4: 419 € 456,33

419 € 456,33 punti 3: 17.802 € 32,18

17.802 € 32,18 punti 2: 291.240 € 6,09

Dov’è stata realizzata la vincita

Stando a quanto riporta Agipronews, due delle tre vincite sono state realizzate rispettivamente a Moretta in provincia di Cuneo e a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. La terza è stata invece centrata grazie ad una giocata online. Non è l’unica vincita da segnalare: sono stati infatti centrati quattro “4 stella” che valgono la bellezza di 45.633 euro a testa.

Ricordiamo che sul fronte dell’Eurojackpot, nello scorso concorso di martedì 18 luglio, due Stati sono stati baciati dalla fortuna grazie al 5+1. I due vincitori erano riusciti a portare infatti a casa 683.091,70 euro, rispettivamente in Germania ed in Polonia. Questa la combinazione vincente estratta: 14 – 16 – 24 – 40 – 43 ; Euronumeri 1 – 5. In vista del prossimo concorso, il jackpot è salito a quota 67 milioni di euro.