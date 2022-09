SuperEnalotto 22 settembre, realizzati quattro “5” e il jackpot vola

Per ben quattro fortunati in questo concorso n. 114 del SuperEnalotto di giovedì 22 settembre è festa grande. Il jackpot non smette di crescere.

Continuano le soddisfazioni nel SuperEnalotto. Nel concorso n. 114 di giovedì 22 settembre sono stati infatti ben 4 i fortunati che sono riusciti a portare a casa ben 65.432,89 euro grazie al “5”. Nel frattempo del “6” ancora una volta non c’è traccia.

Il jackpot ha toccato oramai cifre da capogiro.

SuperEnalotto 22 settembre, tutti i numeri e le quote

Di seguito la combinazione vincente estratta nel concorso n. 114:

65 – 75 – 30 – 15 – 81 – 42 ; Numero Jolly: 72 ; Numero SuperStar: 85

Queste invece le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 4 € 65.432,89

4 € 65.432,89 punti 4: 655 € 407,43

655 € 407,43 punti 3: 26.118 € 30,73

26.118 € 30,73 punti 2: 413.071 € 6,03

A quanto è arrivato il jackpot?

Nel frattempo l’attesa per il “6” cresce sempre più. Come in molti ricorderanno infatti il montepremi era stato sbancato per l’ultima volta il 22 maggio del 2021. Il comune che era stato baciato in quell’occasione era Montappone in provincia di Fermo. Furono invece oltre 156 i milioni vinti. A distanza di oltre un anno questa soglia è stata ampiamente superata così come il record assoluto che appartiene a Lodi dove il 13 agosto del 2019 vennero vinti oltre 209 milioni.