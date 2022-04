SuperEnalotto 23 aprile, quattro fortunati centrano il “5” e il jackpot vola

Ancora grandi soddisfazioni nel SuperEnalotto. Sono state infatti ben quattro i fortunati a centrare il "5" in questo concorso n. 49.

Il SuperEnalotto continua anche in questo concorso n. 49 di sabato 23 aprile a regalare grandi soddisfazioni. Sono state infatti ben quattro le persone a centrare il “5”. Queste ultime hanno portato a casa un premio da 64.053,76 euro a testa.

Ben cinque fortunati inoltre hanno vinto 31.201 euro ciasciuno grazie al “4 stella”. Nulla di nuovo per il “6”.

SuperEnalotto 23 aprile, tutti i numeri e le quote del concorso n. 49

Vediamo di seguito qual è stata la combinazione vincente estratta nel concorso di sabato 23 aprile:

6 – 18 – 23 – 33 – 57 – 71 ; Numero Jolly: 65 ; Numero Superstar: 32

Queste invece sono le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 4 € 64.053,76

4 € 64.053,76 punti 4: 918 € 283,18

918 € 283,18 punti 3: 36.076 € 21,74

36.076 € 21,74 punti 2: 531.765 € 5,00

Il jackpot si avvicina sempre più alla soglia dei 200 milioni di euro

Se dunque in questo concorso sono arrivate ancora una volta vincite importanti, non è stato purtroppo così per il “6”. Ricordiamo infatti che l’ultima volta che è stato sbancato il jackpot è stato a maggio 2021 a Montappone in provincia di Fermo. In quell’occasione il fortunato aveva portato a casa oltre 159 milioni di euro. A quasi un anno di distanza questa soglia è stata ampiamente superata: il jackpot ha infatti toccato ben 193,6 milioni di euro diventando ufficialmente il secondo jackpot più alto di sempre.

Segnaliamo infine che la Sicilia nel concorso di giovedì 21 aprile è stata baciata dalla fortuna. Stando a quanto riporta Agipronews in una tabaccheria di Capaci un fortunato ha centrato il “5” realizzando una vincita da 29.908,25 euro.