In diversi comuni italiani si fa festa. Nel concorso n. 61 del 23 maggio sono stati centrati quattro "5": qual è il loro valore.

Si torna a far festa nel Superenalotto: nel concorso n. 61 di martedì 23 maggio sono stati centrati quattro “5” del valore di 52.696,81 euro a testa. Nessun “6” all’orizzonte: in vista del prossimo concorso il montepremi ha toccato quota 35,3 milioni di euro. Parallelamente si segnalano vincite importanti anche nell’Eurojackpot.

Estrazione del 23/05/2023 Concorso 61/2023 Combinazione Vincente 13,23,26,27,50,63 Numero jolly 71 Superstar 1 https://t.co/ESyX0osFte — SuperEnalotto Sisal (@Superenalotto) May 23, 2023

Superenalotto 23 maggio: tutti i numeri e le quote

Scopriamo di seguito qual è stata la combinazione vincente estratta

27-50-63-23-26-13 ; Numero Jolly: 71 ; Numero Superstar: 1

Queste invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 4 € 52.696,81

4 € 52.696,81 punti 4: 627 € 429,23

627 € 429,23 punti 3: 26.812 € 26,13

26.812 € 26,13 punti 2: 407.604 € 5,00

Le altre vincite della serata

In questo concorso ci sono state altre vincite degne di nota. Tre fortunati hanno infatti realizzato tre “4 stella” da 42.923 euro a testa. Non va nemmeno dimenticato che lo scorso 25 marzo, grazie ad una giocata online, è stato sbancato l’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro. Nel concorso dell’Eurojackpot n. 41 del 23 maggio è stato realizzato, parallelamente, un 5+1 che vale ben 1.095.941,70 euro e a festeggiare è stata la Norvegia. Ci sono stati inoltre due “5+0” da 309.030,00 euro. Infine, sono stati ben tredici i 4+2 del valore di 7.842,10 a testa. In vista del prossimo il montepremi raggiungerà quota 48 milioni di euro.