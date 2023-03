Superenalotto 23 marzo, centrati tre "5: il jackpot è di 73,8 milioni di euro

È arrivato nuovamente il momento di festeggiare nel Superenalotto. Nel concorso n. 35 di giovedì 23 marzo sono stati centrati tre “5” del valore di 77.370,51 euro. Il montepremi non smette di crescere: in vista della prossima estrazione, il jackpot ha toccato quota 73,8 milioni di euro.

Estrazione del 23/03/2023 Concorso 35/2023 Combinazione Vincente 6,8,41,42,66,80 Numero jolly 79 Superstar 11 https://t.co/ESyX0otdiM — SuperEnalotto Sisal (@Superenalotto) March 23, 2023

Superenalotto 23 marzo, tutti i numeri e le quote del concorso n. 35

Di seguito vediamo qual è la combinazione vincente estratta :

6 – 8 – 41 – 42 – 66 – 80; Numero Jolly: 79 ; Numero Superstar: 11.

Queste sono invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 3 € 77.370,51

3 € 77.370,51 punti 4: 787 € 321,58

787 € 321,58 punti 3: 28.651 € 25,42

28.651 € 25,42 punti 2: 448.432 € 5,00

Le altre vincite dell’estrazione

In questo concorso n. 35 si segnalano anche altre vincite particolarmente fortunate. Sono stati infatti centrati anche ben dieci “4 stella” del valore di 32.158 euro a testa. Ricordiamo che l’ultimo “6” in ordine di tempo è stato centrato lo scorso 16 febbraio. In quell’occasione ben 90 giocatori avevano beneficiato della bellezza di 371 milioni grazie alla Bacheca dei sistemi, un record assoluto nella storia del gioco. Il precedente record era stato detenuto da Lodi. Qui il 13 agosto del 2019 erano stati vinti oltre 209 milioni di euro, giocando una schedina da 2 euro. A Montappone in provincia di Fermo, un fortunato aveva messo le mani su 156 milioni di euro il 22 maggio del 2021.