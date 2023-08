SuperEnalotto 25 agosto, centrato un 5 da 116mila euro: ecco dove

In provincia di Como si fa festa grande e la somma portata a casa è da sogno.

È tempo di nuove soddisfazioni nel SuperEnalotto. Nel concorso n. 109 di venerdì 25 agosto 2023 è stato centrato un “5” del valore dal valore di 116.037,89 euro. Nulla da fare per il “6”. Il jackpot sale ancora e tocca quota 45,9 milioni di euro.

Superenalotto 25 agosto, tutti i numeri e le quote:

Di seguito la combinazione vincente estratta:

12 – 57 – 77 – 41 – 4 – 78 ; Numero Jolly: 40 ; Numero Superstar: 3

Queste invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 1 € 116.037,89

1 € 116.037,89 punti 4: 266 € 507,81

266 € 507,81 punti 3: 13.313 € 27,99

13.313 € 27,99 punti 2: 222.602 € 5,00

Dove è stata centrata la vincita

Stando a quanto a riporta Agipronews, la vincita è stata realizzata in provincia di Como e precisamente presso il punto vendita Tabacchi Cartoleria in Piazza Garibaldi 3 a Gravedona ed Uniti. Da evidenziare che, in quest’ultimo concorso è stato anche centrato un “4 stella” del valore di 50.781 euro. Ricordiamo inoltre che questo 2023 è stato particolarmente ricco sul fronte delle vincite. Il jackpot è stato sbancato ben tre volte e tutto nel giro di pochi mesi. L’ultimo “6”, del valore di 42,4 milioni di euro, risale allo scorso 10 giugno ed è stato realizzato a Teramo.

Centrati quattro “5+1” nell’Eurojackpot

Ci spostiamo in Europa. Nel concorso n. 68 dell’Eurojackpot sono stati realizzati quattro “5+1” del valore di 408.009,90 euro a testa. Ad essere stati baciati dalla fortuna sono la Norvegia con ben due vincite e la Polonia e l’Ungheria rispettivamente con una vincita a testa. In virtù del prossimo concorso il montepremi salirà a quota 20 milioni di euro. La combinazione vincente è la seguente: 2 – 5 – 11 – 27 – 38 ; Euronumeri 10 e 12.