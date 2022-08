SuperEnalotto 25 agosto, due fortunati centrano il “5”: quanto hanno vinto

In due comuni italiani si sta facendo festa. Grazie al "5" sono state infatti realizzate due vincite da sogno: dove è avvenuto.

Se da una parte del “6” non ce n’é nessuna traccia, dall’altra per due comuni è tempo di festeggiare. Due fortunati, infatti, nel concorso n. 102 del SuperEnalotto di giovedì 25 agosto hanno realizzato un “5” del valore di 128.565,21 euro a testa.

Nel frattempo il jackpot ha toccato la bellezza di 261 milioni di euro.

SuperEnalotto 25 agosto, tutti i numeri e le quote

Di seguito tutti i numeri del concorso n. 102 di giovedì 25 agosto:

33 – 88 – 86 – 41 – 42 – 84 : Numero Jolly: 38 ; Numero SuperStar: 79

Queste invece le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 2 € 128.565,21

2 € 128.565,21 punti 4: 564 € 472,96

564 € 472,96 punti 3: 22.834 € 34,74

22.834 € 34,74 punti 2: 385.142 € 6,35

Dove sono state realizzate le due vincite

Stando a quanto riporta Agipronews, entrambe le vincite sono state realizzate in Sicilia. La prima è arrivata a Siracusa presso il punto Sisal di via Nazionale 215. La seconda invece è stata centrata nell’agrigentino e precisamente nel punto Sisal di via Catania 16 a Porto Empedocle. Ricordiamo che il “6” manca da quasi da un anno e mezzo. L’ultimo jackpot è stato sbancato a Montappone in provincia di Fermo il 22 maggio 2021.

Qui vennero vinti circa 156 milioni di euro.