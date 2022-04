SuperEnalotto 26 aprile 2022, realizzati tre “5” da quasi 70mila euro: ecco dove

Festa grande in tre comuni italiani dove è stato centrato il “5” da quasi 70mila euro. Nulla di fatto per il “6”.

Per tre persone il concorso n. 50 del SuperEnalotto di martedì 26 aprile 2022 si è rivelato essere davvero fortunato. A Coreglia Antelminelli (Lucca), Livorno e Bari è stato centrato il “5” del valore di 67.076,18 euro a testa. Ancora una volta il “6” è andato a vuoto.

Il jackpot vola sempre più e si avvicina alla fatidica soglia dei 200 milioni.

SuperEnalotto 26 aprile 2022, tutti i numeri e le quote

Di seguito vediamo qual è stata la combinazione estratta nel concorso n.50:

20 – 44 – 62 64 67 78 ; Numero Jolly: 79 ; Numero Superstar: 40

Queste invece sono le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 3 € 67.076,18

3 € 67.076,18 punti 4: 485 € 422,63

485 € 422,63 punti 3: 18.627 € 33,12

18.627 € 33,12 punti 2: 303.063 € 6,32

La scalata del jackpot non si ferma

Nel frattempo il jackpot cresce sempre più con la scalata che non accenna a fermarsi. In vista della prossima estrazione il montepremi è arrivato a toccare quota 194,9 milioni di euro. Segnaliamo inoltre che in questo concorso n.50 è sono stati realizzati ben sette “4 stella” che hanno permesso a ciascuno dei fortunati di portare a casa la bellezza di 42.263 euro ciascuno. A Norcia in provincia di Perugia è stata raggiunta invece nella precedente estrazione di sabato 23 aprile, una vincita di 64.053 euro grazie ad un “5”.

Ricordiamo infine che l’ultimo “6” è stato realizzato il 22 maggio 2021 a Montappone in provincia di Fermo con il fortunato che in quell’occasione ha portato a casa oltre 156 milioni di euro.