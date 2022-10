SuperEnalotto 27 ottobre, vinti quasi 90mila euro in tre comuni. Il jackpot è imprendibile

Ci sono state grande soddisfazioni sul fronte del SuperEnalotto. In ben tre comuni è stato realizzato il "5". Quanto portano a casa i fortunati.

Si torna a sognare nel SuperEnalotto. Nel concorso n. 129 di giovedì 27 ottobre sono stati centrati ben tre “5” del valore di 86.738,45 euro a testa. Del “6” continua, da un anno e mezzo a questa parte, a non vedersi traccia: il jackpot vale 297,2 milioni di euro.

SuperEnalotto 27 ottobre, la combinazione vincente e le quote

Scopriamo di seguito qual è la combinazione vincente e le quote:

28 32 40 72 49 27; Numero Jolly: 53 ; Numero Superstar: 70

Queste invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 3 € 86.738,45

3 € 86.738,45 punti 4: 667 € 398,13

667 € 398,13 punti 3: 27.272 € 29,27

27.272 € 29,27 punti 2: 432.529 € 5,72

Quali sono stati i comuni baciati dalla fortuna

Stando a quanto riporta Agipronews, i comuni fortunati sono stati ben tre. Si tratta nello specifico di Siniscola in provincia di Nuoro, Tronzano in provincia di Vercelli, infine andando in Sicilia, va segnalata Carlentini nel siracusano. Oltre a ciò in questa serata particolarmente fortunata, sono stati realizzati anche due “4stella” del valore di 39.813 a testa. Ricordiamo che il jackpot non viene sbancato dal 22 maggio del 2021. In quell’occasione ad essere stato baciato dalla fortuna era il comune di Montappone in provincia di Fermo: il prossimo “6” quando arriverà?