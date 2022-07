SuperEnalotto 30 luglio, centrati quattro “5” da quasi 70mila euro: ecco dove

Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 30 luglio sono arrivate vincite importanti. Sono stati infatti realizzati ben quattro "5".

Nel concorso n. 91 del SuperEnalotto di sabato 30 luglio, sul fronte delle vincite, sono stati portati a casa dei premi importanti. Grazie al “5”, quattro fortunati hanno vinto 68.163,14 euro a testa. Ancora un nulla di fatto per il “6”.

Il massimo jackpot non viene sbancato dal 22 maggio 2021 a Montappone (Fermo), dove vennero vinti 156 milioni di euro.

Superenalotto 30 luglio, la serie vincente

Di seguito i numeri fortunati estratti nel concorso del 30 luglio:

62 – 25 – 80 – 28 – 7 – 87 ; Numero Jolly: 54 : Numero SuperStar: 49

Queste invece le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 4 € 68.163,14

4 € 68.163,14 punti 4: 823 € 336,53

823 € 336,53 punti 3: 32.308 € 25,85

32.308 € 25,85 punti 2: 518.473 € 5,00

Dove sono state raggiunte le vincite

Stando a quanto riporta Agipronews, delle quattro vincite centrate in questa estrazione, due sono state realizzate dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati. Una invece è stata raggiunta nella capitale presso il punto vendita Bar Tabacchi in via di Porta Cavalleggeri 9 e una a Ravenna presso il Bar Cristallo in via Publio Virgilio 13. Sono cinque infine i fortunati che hanno centrato il “4stella” del valore di 33.693 euro a testa.