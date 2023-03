Superenalotto 30 marzo, si festeggia ancora grazie a tre “5”: vinti oltre 70mila euro

Ancora festa per diverse persone che, nel concorso n. 37 del Superenalotto di giovedì 30 marzo, sono riuscite portare a casa, grazie a tre “5” la bellezza di € 73.297,45. Da segnalare che la scalata al jackpot è appena ripartita e, in vista del prossimo concorso ha toccato quota 10,3 milioni di euro.

Superenalotto 30 marzo, tutti i numeri e le quote

Di seguito la combinazione vincente estratta nel concorso n. 38:

21 – 29 – 30 – 43 – 46 – 63 ; Numero Jolly: 77 ; Numero Superstar: 54

Queste invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 3 € 73.297,45

3 € 73.297,45 punti 4: 478 € 503,91

478 € 503,91 punti 3: 20.174 € 34,25

20.174 € 34,25 punti 2: 353.976 € 5,91

Dove sono state realizzate le giocate fortunate

Stando a quanto ha fatto sapere Agipronews, sono stati due i comuni italiani baciati dalla fortuna. La prima vincita è stata raggiunta, nello specifico a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, presso la tabaccheria riv. n. 12 Nacci, sita in Viale Aldo Moro n. 20.

La seconda è stata invece realizzata a Messina, in via Garibaldi n. 304, presso la Tabacchi Veneziani. La terza vincita è arrivata grazie ad una giocata online. Va infine sottolineato che non è l’unica vincita importante della serata. Sono stati centrati infatti tre “4 stella” del valore di 50.391 euro ciascuno.