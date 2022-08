Superenalotto 6 agosto, centrato il “5” in due comuni: la cifra da sogno vinta

Grandi vincite nel concorso n. 94 del SuperEnalotto di sabato 6 agosto 2022. Due fortunati hanno realizzato il "5" portando a casa una cifra incredibile.

Si continua a sognare grazie al SuperEnalotto. Nel concorso n. 94 di sabato 6 agosto due fortunati hanno realizzato il “5” portando a casa la cifra principesca di 136.259,58 euro a testa. Del “6” non se ne vede invece l’ombra.

Il Jackpot ha raggiunto la quota di 250.4 milioni di euro.

Superenalotto 6 agosto, la combinazione vincente estratta

Di seguito riportiamo la combinazione vincente estratta nel concorso n. 94

1 – 21 – 29 – 40 – 42 – 58 ; Numero Jolly: 25 ; Numero Superstar: 70

Queste invece le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 2 € 136.259,58

2 € 136.259,58 punti 4: 719 € 392,40

719 € 392,40 punti 3: 29.132 € 28,83

29.132 € 28,83 punti 2: 497.290 € 5,21

Dove è stato vinto il montepremi

Stando a quanto riporta Agipronews, i due “5” sono stati realizzati in Veneto. Di questi uno ha raggiunto la Tabaccheria De Rossi di Via Tiziano Aspetti 227 a Padova e uno la Tabaccheria Andy di Via Cesare Battisti 62 di Cortina D’Ampezzo in provincia di Belluno. Oltre a ciò, si segnala che sono stati centrati ben cinque “4 stella” del valore di 39.240 euro a testa. Ricordiamo infine che è passato più di un anno da quando il jackpot è stato sbancato.

L’ultimo “6” era stato infatti raggiunto il 22 maggio 2021 a Montappone in provincia di Fermo.