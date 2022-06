SuperEnalotto 6 giugno, centrato un “5+1” da oltre 480mila euro: ecco dove

Mentre il fermento per il "6" cresce sempre più, un fortunato ha realizzato un "5+1" da oltre 480mila euro. I ricchi premi non finiscono qui.

Il concorso del SuperEnalotto n. 67 di lunedì 6 giugno è stato segnato da premi ricchissimi. Un fortunato di Barletta (BT) ha realizzato un “5+1” che gli ha permesso di vincere 480.505,82 euro. Stando a quanto riporta Agipronews, questa vincita è stata resa possibile grazie ad una schedina “Gioco da tastiera” acquistata presso la Tabaccheria Riefolo in via Consalvo da Cordova 11.

Niente da fare invece per il “6”. Il jackpot nel frattempo vola e tocca i 216,5 milioni di euro.

SuperEnalotto 6 giugno, tutti i numeri e le quote del concorso n. 67

Di seguito vediamo qual è stata la combinazione vincente estratta:

8 – 22 – 31 – 53 – 59 – 86 ; Numero Jolly: 75 ; Numero Superstar: 74

Queste sono invece le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 1 € 480.505,82

1 € 480.505,82 punti 5: 2 € 77.620,17

2 € 77.620,17 punti 4: 571 € 281,11

571 € 281,11 punti 3: 18.896 € 25,31

18.896 € 25,31 punti 2: 291.506 € 5,07

Gli altri premi vinti

Nel frattempo segnaliamo che oltre al “5+1” sono stati vinti altri due “5” da 77.620,17 euro a testa. Il primo di questi è stato raggiunto a Napoli presso il punto Riv. Tabacchi n. 111 in via Marchese di Campodisola. Per il secondo rimaniamo sempre nel Sud Italia, ma questa volta in Sicilia. Anche Mirabella Imbaccari in provincia di Catania è stata infatti baciata dalla fortuna. In entrambi i casi si tratta di vincite effettuate grazie ad una “schedina 5 pannelli”.

Infine sono stati tre i “4 stella” da 28.111 euro. Ricordiamo infine che il “6” manca dal 22 maggio 2021. Furono infatti 156 i milioni portati a casa a Montappone in provincia di Fermo.