SuperEnalotto 7 giugno, realizzato il “5” in tre comuni: quanto vincono i fortunati

Ancora belle sorprese per il SuperEnalotto. Nel concorso n. 68 di martedì 7 giugno tre fortunati hanno raggiunto il "5": quanto portano a casa.

Dopo le vincite da sogno arrivate nell’estrazione del SuperEnalotto di lunedì 6 giugno è arrivato il momento di festeggiare ancora. Sono stati infatti realizzati tre “5” da 64.092,47 euro ciascuno. L’ennesimo niente di fatto invece per il “6” che non arriva dal 22 maggio 2021.

Ricordiamo infatti che a Montappone erano stati vinti la bellezza di 216 milioni di euro. Il jackpot sale a 218 milioni di euro.

Superenalotto 7 giugno, tutti i numeri e le quote

Di seguito vediamo quali sono i numeri vincenti del concorso n. 68:

21 – 31 – 49 – 69 – 77 – 90 ; Numero Jolly: 40 ; Numero Superstar: 22

Queste invece le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 3 € 64.092,47

3 € 64.092,47 punti 4: 826 € 239,16

826 € 239,16 punti 3: 27.064 € 21,84

27.064 € 21,84 punti 2: 379.543 € 5,00

I comuni baciati dalla fortuna e gli altri premi

Stando a quanto riporta Agipronews i tre comuni nei quali è stato realizzato il “5” sono Gravellona Toce in provincia di Verbano-Cusio-Ossola presso la Tabaccheria Ramoni di Corso Milano 76, Mede (Pavia) presso la Tabaccheria di De Cecchi Fabio in via S. Pellico e Riva del Garda (Trento) presso il punto vendita Villa Angelica in via S. Giacomo 48. Oltre a ciò vale la pena segnalare che sono altrettanti i “4stella” che hanno permesso ai vincitori di portare a casa 23.916 euro a testa.