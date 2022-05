SuperEnalotto 7 maggio, tre fortunati vincono quasi 100mila euro: ecco dove

Nel concorso n. 55 del SuperEnalotto ben tre persone hanno realizzato il "5" che ha permesso loro di vincere quasi 100mila euro. I comuni fortunati.

Ancora una volta si festeggia in molti comuni italiani. Ben tre fortunati grazie al “5” hanno vinto 91.479,35 euro a testa. Segnaliamo che sono stati invece 6 i “4” stella del valore di 40.472 euro a testa.

Ennesimo “buco nell’acqua” per il “6”. Il jackpot vola a 201,4 milioni di euro.

SuperEnalotto 7 maggio, tutti i numeri e le quote del concorso n. 55

Di seguito vediamo qual è stata la combinazione vincente estratta:

29 – 43 – 81 – 51 – 46 – 41 ; Numero Jolly: 48 ; Numero Superstar: 39

Queste invece le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 3 € 91.479,35

3 € 91.479,35 punti 4: 687 € 404,72

687 € 404,72 punti 3: 25.272 € 33,23

25.272 € 33,23 punti 2: 411.152 € 6,35

Quali comuni sono stati baciati dalla fortuna

Stando a quanto riporta Agipronews sono stati ben tre i comuni baciati dalla fortuna ossia Ficarazzi in provincia di Palermo, Scandicci in provincia di Firenze e Piacenza. Ricordiamo inoltre che l’ultimo “6” non arriva dal 22 maggio 2021. Circa un anno fa infatti, a Montappone in provincia di Fermo una persona è riuscita a sbancare l’intero jackpot portando a casa la bellezza di 156 milioni di euro. Si tratta di una cifra da sogno che, ad oggi è stata ampiamente superata.

Con i suoi 201,4 milioni di euro, si tratta infatti del secondo montepremi più alto mai raggiunto nella storia del gioco. Il record assoluto spetta attualmente a Lodi dove il 13 agosto 2019 sono stati vinti 209 milioni di euro. Non è detto però a questo punto che il muro non venga superato.