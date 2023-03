Superenalotto 9 marzo, centrati quattro "5" da oltre 60 mila euro: ecco dove

È tempo di tornare a festeggiare nel Superenalotto. Nel concorso n. 29 di giovedì 9 marzo, sono stati messi a segno quattro “5” del valore di € 60.955,16. Nessun “6” all’orizzonte. Il jackpot torna a salire.

Superenalotto 9 marzo, tutti i numeri e le quote

Di seguito vediamo qual è stata la combinazione vincente estratta nel concorso n. 29:

1 – 19 – 30 – 41 – 42 – 77 ; Numero Jolly: 61 ; Numero Superstar: 32

Queste invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

punti 5+1: 0 € 0,00

punti 5: 4 € 60.955,16

punti 4: 695 € 381,00

punti 3: 31.567 € 24,20

punti 2: 497.551 € 5,00

Quali comuni sono stati baciati dalla fortuna?

Stando a quanto riporta Agipronews, tra i comuni che sono stati raggiunti da questa vincita c’è anche Milano. In particolare ad essere stato baciato dalla fortuna è il punto vendita Tabacchi Pan di Via Bottego 25. Si festeggia però anche a Modugno, in provincia di Bari. La giocata vincente è stata effettuata, nel dettaglio, nella Cartolibreria Edicola Giessegi in via X marzo 59. Non si festeggia solo per i “5” in questa sera del 9 marzo. Sono stati infatti realizzati ben sei “4 stella” da 38.100 euro a testa. Il jackpot ha toccato 66,6 milioni di euro. Ricordiamo infine che l’ultimo “6” risale allo scorso 16 febbraio 2023. Grazie alla Bacheca dei Sistemi molti fortunati si erano divisi il “ghiotto” montepremi da 371 milioni di euro.