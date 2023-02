SuperEnalotto, centrato il "6" da 371 milioni di euro: è record assoluto

Quasi due anni di attesa, ma finalmente è successo.

Nel concorso n. 20 del Superenalotto di giovedì 16 febbraio è stato sbancato il montepremi del valore di 371 milioni di euro, grazie al “6”. Si tratta di un primato senza precedenti: mai nella storia del gioco era stata raggiunta una vincita così alta.

Superenalotto, centrato il “6”: la sestina vincente e le quote

Di seguito scopriamo qual è stata la combinazione “miracolosa” di questo concorso:

1 – 38 – 47 – 52 – 56 – 66 ; Numero Jolly: 72; Numero Superstar: 23

Queste invece le relative quote

punti 6: 1 € 371.133.424,51

1 € 371.133.424,51 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 12 € 25.601,14

12 € 25.601,14 punti 4: 909 € 352,38

909 € 352,38 punti 3: 34.749 € 27,32

34.749 € 27,32 punti 2: 534.817 € 5,47

Cosa sappiamo della vincita ?

Per il momento non sappiamo molto di questa incredibile vincita. Stando a quanto riporta Agipronews il “6” è stato sbancato grazie alla Bacheca dei Sistemi. Non ancora reso noto qual è il comune che è diventato milionario anche se pare che i beneficiari saranno più di uno. Si parlerebbe infatti di 90 persone che dovranno dividere i 371 milioni di euro. Il montepremi sarebbe dunque così diviso tra quote di poco più di quattro milioni di euro a testa, il che rimane comunque una cifra altrettanto da sogno e che in proporzione cambierà la vita a molte più persone.

Da segnalare che dal 1997 ad oggi sono state raggiunte 126 vincite. Ricordiamo infine che il penultimo “6” era stato centrato a Montappone in provincia di Fermo lo scorso 22 maggio del 2021.