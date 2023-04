Superenalotto: come funziona, come si vince, jolly, cosa sapere

Fin dalla sua nascita avvenuta il primo dicembre del 1997, il Superenalotto ha saputo appassionare un gran numero di italiani che, ogni martedì, giovedì e sabato hanno tentato la fortuna alla ricerca del jackpot.

Eppure non tutti sanno che questo gioco a premi, non è così semplice come si pensa e sono tanti gli aspetti da tenere d’occhio: dai numeri Jolly e Superstar, passando per le numerose combinazioni di gioco. Scopriamo dunque come funziona il Superenalotto e le sue imperdibili curiosità.

Superenalotto, come funziona

Iniziamo proprio dalle basi: come si gioca al Superenalotto? Come funziona esattamente? Tutti sanno che la combinazione di vincente del Superenalotto consta di sei numeri, ai quali vanno aggiunti il numero Jolly e il Superstar.

Questi ultimi due numeri citati, hanno un ruolo centrale: se si indovinano tutti e gli otto i numeri si sbanca il jackpot che è variabile e cambia di concorso in concorso. Da tenere a mente che il montepremi messo in palio cresce ogni qualvolta non viene centrata la serie completa, viceversa, se viene indovinato il fatidico “6”, diminuisce e si riparte da capo.

Le schedine possono inoltre essere di più tipi: si parte da quella a due pannelli nella quale sono presenti quattro riquadri per arrivare a quelle a cinque pannelli. Anche la scelta dei numeri può variare: si possono giocare un minimo di 6 numeri per arrivare ad un massimo di 12. La schedina del SuperEnalotto, mediante l’opzione del pannello Abbonamenti, permette ai giocatori di tentare la fortuna per più di un concorso.

Superenalotto, cosa sono il numero Jolly e il Superstar

Entriamo più nel dettaglio di questo gioco parlando di due elementi essenziali del SuperEnalotto, vale a dire il numero Jolly e il SuperStar. Il primo viene sempre estratto con la sestina del SuperEnalotto e permette di aumentare in modo importante le possibilità di vincita.

Se si indovina la sestina più il numero Jolly si realizza il cosiddetto 5+1. Il secondo, il numero Superstar, contrariamente a quanto avviene con il Jolly, viene acquistato separatamente, con un supplemento di 0,50 centesimi in più. Anche l’estrazione avviene in modo separato e comprende sempre una serie da 1 a 90. Ciò significa, all’atto pratico, che può coincidere con uno dei numeri contenuti all’interno della sestina.

Superenalotto, cosa sapere sulle modalità di vincita

Arriviamo all’aspetto più interessante e “succulento” del Superenalotto: come si vince? Innanzitutto è bene tenere a mente che, al fine di riuscire a portare a casa un premio, è necessario indovinare da 2 a 5 numeri della combinazione scelta, ai quali naturalmente andranno aggiunti gli eventuali e già citati Jolly e Superstar. Va da sé che, più numeri vengono indovinati, più alto è il montepremi.

A seconda dell’importo vinto, cambia inoltre anche la modalità di riscossione della vincita. Se il premio è inferiore a 520 euro si può richiedere il premio in ogni ricevitoria: superata questa soglia (fino a 5200 euro) ci si può solo recare nella ricevitoria dove è stata effettuata la giocata. Nel penultimo scaglione (fino a 52mila euro), la richiesta del premio potrà essere effettuata solo in alcune ricevitorie. Con premi superiori a 52mila euro, ci si potrà presentare solo negli uffici Sisal di Roma o Milano.

Come verificare la schedina in caso di vincita

Ed ecco la fatidica domanda: come verificare la schedina in caso di vincita? Se siamo in possesso della schedina fortunata non ci resterà altro da fare che visitare il sito Sisal, inserire il codice di 25 cifre e specificare il numero del concorso al quale abbiamo partecipato.

Quando sono programmate le estrazioni

Le estrazioni sono programmate ogni martedì, giovedì e sabato alle 20, salvo nei giorni festivi: in tal caso il calendario sarà soggetto a modifiche. Si può giocare ovunque, sia in ricevitoria che da app, però attenzione: se si effettua la giocata nel giorno dell’estrazione è necessario tentare la fortuna prima delle 19.30.