SuperEnalotto, estrazione 10 aprile 2021: tutti i numeri

Terzo appuntamento della seconda settimana di aprile per il SuperEnalotto. Quali sono tutti i numeri vincenti dell’estrazione del 10 aprile 2021.

Nuovo jackpot da battere per il SuperEnalotto che ha superato un altro muro arrivato a quota 134.700.000 avvicinandosi ancora al record dei 177 milioni di euro raggiunti nel 2010. Nell’estrazione di giovedì 8 aprile non ci sono stati “6” né tantomeno dei “5+1”.

Sono stati ben 8 invece i cinque hanno vinto ciascuno 25.258,63 euro. I “4” sono stati 655 (313,62 euro ciascuno). In migliaia hanno totalizzato “3” e “2”.

Continua quindi la ricerca del fortunato che riuscirà a vincere l’intero jackpot. In attesa di scoprire chi sarà scopriamo qual è la combinazione vincente estratta venerdì 9 aprile 2021.

SuperEnalotto: estrazione 10 aprile 2021

Adesso ricapitoliamo e riportiamo qual è stata l’ultima combinazione estratta di giovedì 8 aprile 2021:

19 – 29 – 35 – 49 – 66 – 81 – Numero Jolly: 61 – Numero SuperStar: 87

SuperEnalotto, le regole

Partiamo adesso dalle basi ovvero da quali sono le regole per giocare al SuperEnalotto. Abbiamo già accennato del Montepremi “da capogiro” messo in palio che ha superato ampiamente la barriera dei 130 milioni toccando quota 134 milioni. La regola per portare a casa l’intero bottino è nota: sei numeri da indovinare su 90 presenti nella schedina, ulteriori possibilità di vincita grazie ai numeri Jolly e SuperStar, senza dimenticare il valore minimo della giocata che come il Million Day parte da un euro.

Proprio parlando dei numeri Jolly e SuperStar ricordiamo alcuni aspetti veramente interessanti.

Entrambi danno la possibilità di vincere ulteriori premi. Il numero Jolly viene selezionato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina. Il numero SuperStar viene acquistato a parte con un supplemento a parte da 0,50 euro e può essere abbinato ad una o più schedine. Diversa anche la procedura di estrazione: a differenza dei numeri “ordinari” il SuperStar viene estratto in un’urna a dedicata.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i nuovi aggiornamenti relativi ai numeri ritardatari del SuperEnalotto e del SuperStar. Vicinissimo alle 140 assenze il numero 55 apparso lo scorso 21 novembre 2020. Si avvicina a quota 140 anche il numero 23 che che ha totalizzato 134 giorni di assenza (24 novembre 2020). Con 115 giorni di assenza (15 dicembre 2020) troviamo i numeri 85 e 80. Per il SuperStar il record rimane al numero 10 apparso per l’ultima volta il giorno 8 gennaio 2019 e che ha raggiunto gli 822 giorni di assenza.

SuperEnalotto, numeri meno frequenti

Non ci sono invece particolari aggiornamenti sui numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar. Troviamo fermi a 193 assenze i numeri i numeri 5 e 159, con il numero 150 che lo segue subito dopo con 192 assenze. Chiudono infine i numeri 18, 23 e 60 che mancano all’appello rispettivamente da 191, 190 e 182 concorsi. Il numero SuperStar 72 manca da 16 concorsi.

I numeri più frequenti del SuperEnalotto

Quali sono i numeri più frequenti secondo le statistiche del SuperEnalotto e del SuperStar? Sono diversi gli aggiorniamo che troviamo in questo caso cominciare dai numeri più recenti ovvero il 77 apparso 3 giorni fa (6 aprile 2021) seguito dai numeri 90 e 86 apparsi rispettivamente 8 giorni fa (1 aprile 2021) e 15 giorni fa (25 marzo 2021). Segnaliamo infine il numero 85 apparso per l’ultima volta 115 giorni fa (15 dicembre 2020) e il 55 (21 novembre 2020). Segnaliamo infine il numero SuperStar 49 apparso per l’ultima lo scorso 25 giugno 2020 ovvero 288 giorni fa.