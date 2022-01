SuperEnalotto, estrazione 10 gennaio 2022: tutti i numeri e le quote

Nuovo appuntamento del SuperEnalotto per questo primo concorso della settimana di lunedì 10 gennaio 2022. Tutti i numeri e le quote.

Il weekend è finalmente è giunto al termine, ma una nuova settimana è pronta ad iniziare con il concorso di lunedì 10 gennaio 2022. Il Jackpot in questa primissima parte del 2022 prosegue nella scalata toccando, in vista del concorso n. 4 137.500.000,00 euro.

Inutile dire che i giochi si fanno sempre più interessanti: meno di venti milioni di euro separano dal “6” di 156 milioni di euro vinto a maggio 2021. Ci chiediamo chi sarà il prossimo o la prossima fortunata che in questo 2022 riuscirà a portare a casa l’intero jackpot. Non ci resta che scoprirlo.

SuperEnalotto 10 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 3 di sabato 8 gennaio 2022:

35 – 42 – 49 – 63 – 68 – 78 ; Numero Jolly: 1 ; Numero Superstar: 33

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”.

Sono stati quattro invece i “5” che hanno portato a casa 66.426,74 €. I “4” sono stati invece 756 con un premio vinto di 364,01 € a testa. I “3” invece sono stati 25.730 con un premio vinto di 31,84 € a testa, infine i “2” sono stati 389.066 con un importo vinto di 6,50 € a testa.

SuperEnalotto 10 gennaio 2022, come si gioca

Il SuperEnalotto sotto certi aspetti non ha bisogno di presentazioni, eppure vale la pena comunque parlare di alcuni dettagli ai quali va prestata attenzione specie per chi è alle prime armi con questo gioco a premi ad iniziare proprio dal jackpot che viene messo in palio tre volte a settimana, vale a dire ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00.

Lo scopo del gioco è quello di sbancare l’intero jackpot indovinando 6 numeri su 90. Va segnalato inoltre che, oltre ai tre canonici appuntamenti, sono moltissime le occasioni di portare a casa premi importanti. Vale la pena citare i due numeri Jolly e SuperStar, ma anche il sistema di vincite immediate che permette di accedere a ricchi premi grazie ad estrazioni programmate ogni 5 minuti.

Dal primo ottobre 2021, nel SuperEnalotto è arrivata una ventata di novità.

Sono state introdotte due formule inedite che danno la possibilità di accedere a vincite extra sia durante che post estrazione. Infine raccomandiamo di monitorare con attenzione il calendario delle estrazioni in quanto quest’ultimo può essere soggetto a variazioni.

SuperEnalotto 10 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 130 giorni, mentre il numero 69 (14 settembre 2021) non compare invece da 118 giorni. Il numero 16 (16 settembre 2021) non esce da 116 giorni, mentre il numero 29 (21 settembre 2021) manca da 111 giorni. I numeri 36 e 33 (30 settembre 2021) mancano invece da 102 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) non esce da 830 giorni.

SuperEnalotto 10 gennaio 2022, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo i numeri 23, 18 e 60 segnano una frequenza di 195, mentre il numero 50 ha una frequenza di 196. I numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 199. Il numero 81 SuperStar ha una frequenza di 17.

SuperEnalotto 10 gennaio 2022, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 260 e uscito per l’ultima volta il 4 dicembre 2021. Segue con una frequenza di 254 il numero 77 uscito per l’ultima volta il 28 dicembre 2021, mentre il numero 86 (30 dicembre 2021) segna una frequenza di 253. Il numero 55 (30 dicembre 2021), segna una frequenza di 251, mentre il numero 6 (27 dicembre 2021) ha una frequenza di 250. Chiude con una frequenza di 248 il numero 90 (12 ottobre 2021). Infine il numero 49 SuperStar (3 gennaio 2022) ha una frequenza di 44.