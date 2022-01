SuperEnalotto, estrazione 11 gennaio 2022: tutti i numeri e le quote

Secondo appuntamento settimanale per il SuperEnalotto di martedì 11 gennaio 2022. Tutti i numeri e le quote.

La seconda settimana prosegue con un’altra estrazione del SuperEnalotto di martedì 11 gennaio 2022. Con oggi, passato ufficialmente il lungo periodo natalizio, i concorsi torneranno a svolgersi come di consueto ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. Se c’è inoltre una cosa che non accenna a fermarsi, quella è il jackpot che è arrivato a toccare quota 138,2 milioni di euro, avvicinandosi quindi sempre più ai 156 milioni vinti con il “6” raggiunto a maggio 2021.

Ci si chiede quindi chi sarà il prossimo fortunato o fortunata che riuscirà a sbancare il jackpot. Non ci resta che scoprirlo.

SuperEnalotto 11 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 4 di lunedì 10 gennaio 2022:

66 – 30 – 58 – 25 – 3 – 84 ; Numero Jolly: 72 ; Numero Superstar: 55

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”.

Un fortunato grazie al “5” ha portato a casa ben 132.920,52 € I “4” sono stati invece 440 con un premio vinto di 323,65 € a testa. I “3” invece sono stati 16.074 con un premio vinto di 25,79 € a testa, infine i “2” sono stati 245.218 con un importo vinto di 5,16 € a testa.

SuperEnalotto 11 gennaio 2022, come si gioca

Passiamo oltre e vediamo alcune curiosità che potrebbero rivelarsi particolarmente utili specie se questo gioco lo si conosce molto poco.

Iniziamo proprio dal jackpot che può essere raggiunto indovinando 6 numeri su 90. Ricordiamo inoltre che, oltre ai tre canonici appuntamenti è possibile tentare la fortuna in moltissime altre occasioni. A tale proposito segnaliamo i due collaudatissimi numeri Jolly e SuperStar, senza dimenticare il sistema di vincite immediate che permette di accedere a ricchi premi grazie ad estrazioni programmate ogni 5 minuti.

Nell’ultima parte del 2021 sono state introdotte due importanti novità: si tratta di WinBox e Second Chance che permettono di accedere a vincite extra sia durante che post estrazione.

Si consiglia infine caldamente di monitorare con attenzione il calendario delle estrazioni in quanto quest’ultimo può essere soggetto a variazioni.

SuperEnalotto 11 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 131 giorni, mentre il numero 69 (14 settembre 2021) non compare invece da 119 giorni. Il numero 16 (16 settembre 2021) non esce da 117 giorni, mentre il numero 29 (21 settembre 2021) manca da 112 giorni. I numeri 36 e 33 (30 settembre 2021) mancano invece da 103 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) non esce da 831 giorni.

SuperEnalotto 11 gennaio 2022, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo i numeri 23, 18 e 60 segnano una frequenza di 195, mentre il numero 50 ha una frequenza di 196. I numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 199. Il numero 81 SuperStar ha una frequenza di 17.

SuperEnalotto 11 gennaio 2022, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 260 e uscito per l’ultima volta il 4 dicembre 2021. Segue con una frequenza di 254 il numero 77 uscito per l’ultima volta il 28 dicembre 2021, mentre il numero 86 (30 dicembre 2021) segna una frequenza di 253. Il numero 55 (30 dicembre 2021), segna una frequenza di 251, mentre il numero 6 (27 dicembre 2021) ha una frequenza di 250. Chiude con una frequenza di 248 il numero 90 (12 ottobre 2021). Infine il numero 49 SuperStar (3 gennaio 2022) ha una frequenza di 44.