SuperEnalotto, estrazione 11 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

La seconda settimana di maggio riparte con l’estrazione di martedì 11 maggio 2021. Tutti i numeri vincenti e le quote.

La seconda settimana di maggio inizia alla grande con il concorso numero 56 del SuperEnalotto di martedì 11 maggio. Il montepremi del SuperEnalotto infatti sale ancora toccando il muro degli oltre 150 milioni di euro. Una cifra questa che ancora una volta si è imposta come la più alta d’Europa.

Inoltre adesso sono circa 27, i milioni che separano dal record di vincite in assoluto di 177 milioni di euro raggiunto ormai nel 2010.

Proseguiamo parlando ancora di vincite e numeri. Se per l’ennesima volta del “6” non c’è stata traccia, questa volta invece è arrivato un “5+1” con il fortunato della provincia di Lucca che ha portato a casa 764.899,75 euro. Sono stati cinque i “5” con premio a testa di 49.424,30 euro.

I “4” sono stati invece 451 con un montepremi a testa pari a 560,89 euro. Infine sono stati oltre 21 mila i “3” con un premio a testa di 35,96 euro, mentre sono stati oltre 366 mila i “2” con un premio di 6,41 euro.

SuperEnalotto 11 maggio 2021 – l’estrazione

Ricapitoliamo adesso rivedendo la combinazione vincente estratta di sabato 8 maggio 2021:

83 – 23 – 30 – 59 – 50 – 60 ; Numero Jolly: 16 ; Numero SuperStar: 86

SuperEnalotto 11 maggio 2021 – come si gioca

Segnaliamo adesso alcuni dettagli e curiosità utili sul SuperEnalotto specialmente per i meno esperti. Il gioco del SuperEnalotto infatti per la sua grande dinamicità e il montepremi da capogiro messo in palio ad ogni concorso, può essere infatti considerato il “re” dei giochi a premi. Come per il Lotto le estrazioni hanno luogo ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20, anche se nei giorni festivi gli orari dei concorsi potrebbero subire una variazione.

Oltre al jackpot ultramilionario si può vincere ulteriormente grazie a vincite immediate con premi che possono essere riscossi ogni ora. Le possibilità aumentano ancora grazie al Numero Jolly e al Numero SuperStar. Il primo si affianca alla serie ordinaria e viene scelto tra gli 84 numeri della schedina non ancora selezionati. Il Numero SuperStar diversamente viene estratto separatamente dalla serie ordinaria al costo di 0,50 euro cadauno. Il SuperStar può essere inoltre associato ad una o più schedine.

SuperEnalotto 11 maggio 2021 – i numeri ritardatari

Parliamo infine di statistiche svelando quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto e del SuperStar. Il record spetta al numero 23 che non esce da 167 giorni e scomparso per l’ultima volta il 24 novembre 2021. Segue il numero 24 (14 gennaio 2021) che manca all’appello da 116 giorni. Il numero 17 manca da 109 giorni (21 gennaio 2021), mentre il numero 50 manca all’appello da 93 giorni (6 febbraio 2021). Infine i numeri 26 (25 febbraio 2021) e 69 (27 febbraio 2021) mancano rispettivamente da 74 e 72 giorni. Il numero 67 SuperStar (29 gennaio 2019) è apparso per l’ultima volta 832 giorni fa.

SuperEnalotto 11 maggio 2021 – numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar, al primo posto troviamo il numero 60 con una frequenza di 185. Segue il numero 23 con una frequenza di 190, mentre i numeri 50 e 18 hanno una frequenza di 192. I numeri 59 e 53 hanno una frequenza di 193. Il numero 72 SuperStar ha infine una frequenza di 16.

SuperEnalotto 11 maggio 2021 – i numeri più frequenti

Chiudiamo parlando dei numeri più frequenti del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 85 con una frequenza di 252 (4 maggio 2021), mentre seguono i numeri 90 (1 aprile 2021), 55 (6 maggio 2021) e 77 (6 aprile 2021) con una frequenza di 244. Il numero 82 (27 marzo 2021) ha una frequenza di 243, mentre il numero 79 (6 maggio 2021) ha una frequenza di 242. Per il SuperStar il numero 49 (25 giugno 2020) con una frequenza di 40.