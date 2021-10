SuperEnalotto, estrazione 12 ottobre 2021: tutti i numeri e le quote

L'estrazione del SuperEnalotto è pronta a partire con il concorso di martedì 12 ottobre 2021. Quali sono le combinazioni vincenti.

Con l’estrazione del SuperEnalotto di martedì 12 ottobre 2021 è pronta ad iniziare la terza settimana del mese. Ci stiamo avvicinando alla seconda parte del mese, ma questo gioco a premi non ha mai smesso di dare soddisfazioni. Il jackpot prosegue nella sua scalata arrivando a toccare 93.700.000 milioni di euro.

La posta in gioco si fa sempre più interessante e le occasioni di gioco ad ogni concorso più ghiotte. Chi sarà il fortunato? nell’attesa di scoprirlo non ci rimane che guardare i risultati.

SuperEnalotto 12 ottobre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 121 di sabato 9 ottobre:

7 – 9 – 70 – 72 – 77 – 86 ; Numero Jolly: 53 ; Numero SuperStar: 20

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6” né il “5+1”.

C’è stato un solo “5” scon un importo vinto pari a 226.681,28 € a testa. I “4” sono stati invece 941 con un premio vinto di 245,01 € a testa. I “3” invece sono stati 33.999 con un premio vinto di 20,43 € a testa, infine i “2” sono stati 494.619 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 12 ottobre 2021, come si gioca

Specie per chi ha poca esperienza con questo gioco a premi, vale la pena rivedere alcune piccole curiosità che potrebbero rivelarsi utili. Iniziamo proprio dal montepremi messo in palio nel SuperEnalotto può essere considerato uno dei più alti d’Europa e può essere portato a casa indovinando 6 numeri su 90. Da ricordare inoltre che, proprio come per il Lotto, le estrazioni sono programmate ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00.

Segnaliamo inoltre che il mese di ottobre è stato segnato da grandi novità grazie a due formule inedite che hanno permesso di aumentare ulteriormente le proprie occasioni di vincita.

Grazie al WinBox e al Second Chance è possibile accedere a ulteriori occasioni di vincita sia durante che post estrazione. Le occasioni non si fermano qui perché è già possibile accedere a vincite istantanee con premi che possono essere riscossi ogni ora. Ricordiamo poi che anche i collaudati numero Jolly e Numero SuperStar che si affiancano alla serie ordinaria danno la possibilità di aumentare la propria vincita.

Infine diamo una importante raccomandazione. Consigliamo caldamente di tenere costantemente monitorato il calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 12 ottobre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 23 (29 maggio 2021) che non esce da 136 giorni, seguito dal numero 13 (10 luglio 2021) che manca da 94 giorni. il numero 57 (15 luglio 2021) è assente da 89 concorsi, mentre i numeri 50 e 25 (24 luglio 2021) mancano da 80 giorni, infine il numero 24 (27 luglio 2021), manca da 77 giorni. Il numero 42 invece non esce da 938 concorsi e manca dal 19 marzo 2019.

SuperEnalotto 12 ottobre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 189. Il numero 23 ha una frequenza di 192 mentre i numeri 50 e 18 hanno una frequenza di 194. Infine i numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 198. Il numero 30 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 12 ottobre 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 258 e uscito per l’ultima volta il 5 ottobre 2021. Segnano una frequenza di 249 i numeri 86 (9 ottobre 2021) e 77 (9 ottobre 2021), mentre il numero e 55 (26 agosto 2021) ha una frequenza di 248. Segue con una frequenza di 247 il numero 90 (21 agosto 2021). Il numero 82 (27 luglio 2021) ha una frequenza di 245. Infine il numero 49 SuperStar (17 giugno 2021) ha infine una frequenza di 41.